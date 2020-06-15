Участвовал в захвате «Изоляции»: Руководителю НВФ объявили о подозрении

Руководителю одного из незаконных вооруженных формирований (НВФ) сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Он объявлен в розыск. Об этом сегодня, 15 июня, сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

«Под процессуальным руководством Департамента по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса генерального прокурора гражданину Украины сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Сейчас он объявлен в розыск», – говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый был руководителем одного из незаконных вооруженных формирований, контролируемых Российской Федерацией, и жестоко обращался с военнопленными и гражданским населением.

В ходе досудебного расследования установлено, что 9 июня 2014 года подозреваемый, действуя по предварительному сговору группой лиц с подчиненными ему участниками НВФ, вооруженными огнестрельным оружием, прибыл на территорию бывшего завода изоляционных материалов в городе Донецке и организовал захват без военной необходимости имущества юридических и физических лиц. В результате таких действий собственникам имущества причинен значительный материальный ущерб.

«В дальнейшем в части захваченных помещений боевиками была оборудована так называемая "тюрьма Изоляция", в которой удерживают и пытают захваченных в плен украинских военнослужащих и лиц из числа гражданского населения», – отметили в пресс-службе.

В настоящее время судом предоставлено разрешение на задержание подозреваемого с целью привода в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.