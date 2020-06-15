В случае ухудшения эпидситуации: В Кабмине готовят ужесточение карантина

В правительстве разрабатывают изменения в правила карантина, чтобы ограничения при необходимости можно было ужесточить в отдельных регионах. Об этом сегодня, 15 июня, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на совещании у президента Украины Владимира Зеленского, передает пресс-служба главы государства.

Глава Минздрава сообщил, что будут вноситься изменения в постановление, регламентирующее соблюдение карантинных мероприятий.

«Они будут определять, при каких обстоятельствах та или иная область может сделать определенные ограничения жестче. Это потребуется в случае ухудшения эпидемической ситуации», – отметил Степанов.

Президент Владимир Зеленский поднял вопрос страховых выплат семьям погибших медиков и тех, кто получил инвалидность в результате борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Наши медики – герои. Это бесспорно. Государство должно благодарить их не просто на словах. Было время на бюрократию, теперь время выплачивать помощь. Кабмин должен сделать это как можно скорее», – сказал Владимир Зеленский.

Президент напомнил, что Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому в случае смерти работника государственного или коммунального учреждения здравоохранения либо государственного научного учреждения вследствие инфицирования коронавирусом такой работник приравнивается по своему статусу к военнослужащему.

В ответ представители правительства сообщили, что документы, необходимые для страховых выплат, были подготовлены.