Главного госинспектора рыбхоза будут судить за любовь к деньгам

На Донетчине главный государственный инспектор рыбного хозяйства предстанет перед судом за получение взятки. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что под процессуальным руководством ведомства завершено досудебное расследование в отношении главного государственного инспектора Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Донецкой области, который обвиняется в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 1 ст. 368 УК Украины).

«Досудебным расследованием установлено, что 27 марта 2020 года должностное лицо получило неправомерную выгоду от местного жителя за непривлечение его к административной ответственности (ст. 85 КоАП) за незаконный вылов рыбы на Кальчевском водохранилище», – рассказали в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 1,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ареста на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок от 2 до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.