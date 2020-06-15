Скончалась 72-летняя женщина: На Донетчине – седьмая смерть от коронавируса

В Донецкой области зафиксирована 7-я смерть у пациента с коронавирусной инфекцией. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 15 июня, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в ДонОГА.

Он отметил, что за минувшие сутки на Донетчине был зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом – 42 новых случая, причем практически по всей территории области.

«Имеем еще одну смерть – это 72-летняя женщина из Бахмута, село Покровское. В тяжелом состоянии она поступила в больницу, у нее был сахарный диабет и другие заболевания. Еще раньше был сделан тест на COVID-19, и уже после смерти пришел позитивный результат», – рассказал Кириленко.

Он уточнил, что сейчас этот случай засчитан, как 7-я смерть от коронавируса, но еще идет медицинская экспертиза.

«Также хочу прокомментировать, что женщина поступила с рядом хронических заболеваний – от сахарного диабета до острой сердечной недостаточности с ишемической болезнью сердца, – но с бессимптомным COVID-19. Тест у нее взяли в порядке необходимости. Уже после смерти тест дал позитивный результат, но был ли причиной смерти именно COVID-19 – сейчас выясняется, чтобы нам судебно-медицинский эксперт дал также свое заключение», – добавил глава области.

Он подчеркнул, что 42 случая заболевания за сутки свидетельствуют о том, что «люди просто забыли о том, что у нас действуют ослабления карантинных мероприятий, но не завершение карантина».

Напомним, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 334 случая COVID-19, из них: летальных случаев – 6, выздоровели – 143 человека, на лечении – 185 человек.