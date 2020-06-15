Если не будет понимания жителей: Глава Донетчины предупредил, что усилит карантин

В Донецкой области наблюдается стремительное распространение коронавирусной инфекции из-за несоблюдения жителями правил карантина. Об этом сегодня, 15 июня, сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Определенные меры будут приняты с нашей стороны, но увеличение числа случаев говорит о том, что люди не придерживаются даже элементарных правил карантина, которые сейчас действуют в условиях ослабления. Формулировка, что "люди устали", как я это очень часто слышу, кроме как в кавычках, не может употребляться. Эта "усталость" сейчас приведет к тому, что такие антирекорды, – я бы не хотел, чтобы это происходило, – будут устанавливаться дальше. Пожалуйста, услышьте», – обратился Кириленко к жителям области.

Он отметил, что сегодня было проведено внеочередное заседание региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

«Мэрам городов, главам райгосадминистраций будут направлены соответствующие письма с конкретной датой для информирования облгосадминистрации о принятых мерах и установлении дополнительного жесткого контроля за мероприятиями карантина в условиях его ослабления», – сообщил Кириленко.

Он обратил внимание жителей области на то, что при такой динамике случаев и критериях перехода к более жестким правилам карантина, все будет идти к тому, что карантинные мероприятия будут не ослабляться, а усиливаться.

«Мы к этому идем, если не будет понимания и правильного разумного отношения со стороны жителей», – подчеркнул глава Донецкой ОГА.

По его мнению, цифры заболеваемости и данные говорят о том, что нынешнее распространение инфекции – это внутренние контакты, а не люди, не приехавшие из-за границы.

«Это исключительно невнимательность местного населения, расслабленность, и вопрос так называемой "усталости" тут вообще не может быть. Потом мы сами будем об этом очень сожалеть», – резюмировал Кириленко.

Напомним, накануне за сутки 14 июня на Донетчине был зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом – 42 новых случая, причем практически по всей территории области. Зафиксирована 7-я смерть: умерла 72-летняя женщина, которая имела ряд хронических заболеваний и бессимптомный COVID-19. Всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 334 случая COVID-19, из них: летальных случаев – 6; выздоровели – 143 человека; на лечении – 185 человек.