Система «двух пенсий» буде введена в 2021 году, – глава Минсоцполитики

С 2021 года в Украине планируется параллельный запуск двух накопительных пенсионных систем: для всех потенциальных пенсионеров и граждан, имеющих право на льготную пенсию. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает «Интерфакс-Украина».

Она отметила, что накопительным уровнем могут воспользоваться все потенциальные пенсионеры.

«Есть две отдельные накопительные пенсионные системы. Первая – это введение обязательной накопительной пенсионной системы с 2021 года... Также мы работаем над второй тоже накопительной системой – но для людей в возрасте до 35 лет, работающих на работах, дающих право на льготную пенсию... Мы предполагаем в законопроекте, что профессиональная накопительная система может быть введена в 2021 году», – сказала Лазебная.

По словам министра, на сегодня коэффициент замещения (показатель сравнения пенсии человека к зарплате перед выходом на пенсию) составляет 27-28%, тогда как ранее он был 57-60%, и это был хороший показатель.

«И, к сожалению, наблюдаются тенденции к уменьшению. Тогда как по стандарту МОТ (Международной организации труда – ред.) должно быть не менее 40%. Поэтому нам сейчас надо подумать, что люди получат через 20 лет. Если через 20 лет у нас будет мало людей трудоспособного возраста, кто будет содержать пенсионеров? Поэтому и нужна накопительная система как единственная альтернатива. На сегодня ведутся дискуссии вокруг модели управления и защиты активов», – добавила она.

Что касается накопительной профессиональной пенсионной системы, которая охватит почти 150 тыс. работников, занятых на работах с тяжелыми и вредными условиями труда, то предполагается, что работодатель будет платить взносы за работника на его накопительный счет, а если работник уйдет с этой работы, накопления по ним остаются.

«Он сможет перевести на второй накопительный уровень или еще как-то распорядиться этими средствами. Кроме того, это будет таким бонусным социальным пакетом для работника на таких производствах. Этот законопроект в настоящее время проходит процедуру согласования», – отметила министр соцполитики.

Марина Лазебная также добавила, что льготники смогут участвовать в двух программах, но накопительная профессиональная система – это еще и возможность накопить средства на финансирование досрочной пенсии.