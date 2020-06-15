По часам: Судмедэксперт из Бахмута рассказал о доплатах за вскрытие умершего от COVID-19

Судмедэксперты, патологоанатомы, санитары, которые работают с умершими от коронавируса тоже получают 300-процентные надбавки. Но в их случае не к окладу, а почасово. Об этом рассказал судмедэксперт из Бахмута Руслан Федонюк, который занимается вскрытием умерших от коронавируса, передает «Вільне радіо».

«Многие люди понимают так, что медики за работу с пациентами с COVID-19 получают 300% зарплаты. Я сразу скажу, что нет. Не совсем так. Потому что наше государство считает нам все почасово. Это не значит, что если у меня, например, зарплата 6-8 тысяч, то я за месяц получу на 300% больше – абсолютно нет. Они считают почасово», – сказал Федонюк.

Он отметил, что при вскрытии инфицированного коронавирусом должно находиться минимальное число людей. Согласно протоколу – только судмедэксперт и санитарка, «при вскрытии даже медсестра не должна присутствовать».

После работы эксперт пишет рапорт, в котором указывает затраченное на это время. Например, в его с санитаркой случае это заняло 4 часа. На основании этих часов и рассчитывается надбавка.

«У меня – это другая история, у меня зарплата выше минимальной. А вот у санитаров моих в морге оклад сейчас 2 480 грн, а минимальная заработная плата 4 723 грн. А они трупы принимают, раздевают, готовят ко вскрытию, иногда бывают трупы с червями, у человека может быть много заболеваний (ВИЧ / СПИД, гепатит, туберкулез и т.д.), после вскрытия все кладут обратно, зашивают, моют, одевают – это очень тяжелая работа. Государство доплачивает к окладу деньги, чтобы доходило до минимальной заработной платы (субвенции, доплаты за вредные условия труда, за работу с дезинфицирующими средствами, – ред.). И с налогами у них получается около 3 800 грн», – рассказал Федонюк.

А надбавка санитарке за те же 4 часа, проведенные с инфицированным коронавирусом, составляет 248 грн. Расчет надбавки таков:

1 час работы = оклад (2480 грн) / количество рабочих часов в месяце (120 часов) = 20,66 грн.

300% за 4 часа = (20,66 * 4) * 3 = 248 грн.

«Потом, когда ей насчитали 300% за то, что она 4 часа работала с человеком с COVID-19, в результате она получила столько же, сколько и получала до этого, так как эти 4 часа с 300% не покрыли ту сумму, которую компенсирует государство до уровня минимальной заработной платы», – отметил медик.

Но к ним в морг попадают и трупы, по которым нет данных – болел человек COVID-19 или нет. «Мы же не знаем, кто поступает в морг. Когда врач или медсестра в больнице знают о диагнозе, то мы должны надевать защитные костюмы. А когда мы не знаем? Мы же не можем на каждый труп так одеваться. У нас этих средств индивидуальной защиты просто не хватит. Поэтому мы храним их на те случаи, когда более или менее уверены и подозреваем, что может быть что-то не так», – заключил Федонюк.

Напомним, что с марта в Украине медики, которые задействованы в работе с больными коронавирусом, должны получать доплаты в 300% к окладу. В Министерстве здравоохранения и в Департаменте здравоохранения Донецкой ОГА заявляли, что медики получают надбавки к зарплате не по часам, а 300% к окладу.

Ранее Руслан Федонюк рассказал, чем профессия судмедэксперта отличается от патологоанатома, и что его поразило при вскрытии умершего с COVID-19.