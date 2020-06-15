Жители требуют ареста: В Северодонецке полицейский избил жену и столкнул ее с балкона

В Северодонецке (Луганская область) назревает второй «Кагарлык», скандал с участием полицейского. Сотрудник местного отдела полиции жестоко избил свою жену на глазах у ребенка и вытолкнул женщину с балкона. Соседи требуют его ареста, но он не признает своей вины, пишет «Апостроф».

Семейная драма разыгралась в ночь на 9 июня, в квартире на 4-м этаже одной из многоэтажек города.

«На улице Менделеева в 2 часа ночи произошло покушение на убийство! Муж выбросил свою жену с четвертого этажа с балкона! Ей 27 лет, ее зовут Дарья Конева (Нестеренко). В этот вечер ее муж был в нетрезвом состоянии. Спровоцировав ссору, он начал швырять ее по квартире, давать пощечины, выкручивать руки. Это все происходило на глазах у годовалой дочери, которая от увиденного была просто в ужасной истерике», – написала в Instagram жительница города Дарья Петрик.

Как сообщили очевидцы, на просьбу успокоиться хотя бы ради ребенка мужчина не отреагировал, а продолжил издеваться над женой, забрал у нее телефон, угрожал, что убьет ее, а ребенка оставит себе.

Женщина выбежала на балкон, начала звать на помощь и просила людей вызвать полицию. Муж направился за ней и пригрозил сбросить ее с балкона. В итоге он схватил ее и вытолкнул вниз.

Соседи вызвали полицию и скорую помощь.

Мужчину зовут Алексей Конев, он сержант Нацполиции в Северодонецке, его отчим также работает в полиции в этом же городе. Семья Алексея выдвигает свою версию произошедшего. Якобы была попытка суицида со стороны женщины.

В данное время пострадавшая находится в тяжелом состоянии в больнице. У нее переломы ребер, пробито легкое, рука сломана в нескольких местах, в том числе открытый перелом руки, травма головы, множественные гематомы и ссадины. «Не говоря уже о моральном состоянии ее и ребенка, который также нуждается в помощи специалиста», – пишет Дарья Петрик.

Фото пострадавшей женщины из соцсетей

Местные жители требуют взять мужчину под стражу.

В территориальном управлении ГБР в Краматорске начали расследование. Предварительная квалификация происшествия – ст. 15 УК Украины («Покушение на убийство») и ч.1 ст. 115 УК Украины («Умышленное убийство»).

Проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства происшествия.