За месяц в Украине удвоилось число умерших от коронавируса (Инфографика)

С 15 мая по 15 июня количество смертей, вызванных осложнениями от COVID-19 выросло почти вдвое. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

В частности, по состоянию на 15 мая смертей было 476, сейчас в Украине зарегистрирован уже 901 смертельный случай.

«Показатель смертности – 2,1 на 100 тыс. населения. Средний показатель летальности по Украине – 2,9%. В поло-возрастной структуре умерших от заболеваний, вызванных COVID-19 преобладают мужчины – 473 (54%) и люди в возрасте от 50 лет (88,3%)», – говорится в сообщении.

Показатель летальности, превышающий средний по Украине, зарегистрирован в таких регионах:

Ивано-Франковской области (5,4%);

Кировоградской (5,3%);

Полтавской (4,7%);

Черновицкой (4,3%);

Черкасской (3,7%);

Львовской области (3,6%).

Как отмечают в ЦОЗ, 70% умерших от осложнений COVID-19 имели сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, новообразования, заболевания почек, печени, легких, неврологические болезни и ожирение.

89% умерших – это люди старше 50 лет с сопутствующими заболеваниями.

«Среди умерших людей с COVID-19 было 40 медицинских работников из 18-ти регионов страны. Для сравнения, по состоянию на 15 мая среди умерших было 24 медика. Летальность среди медиков составила 0,8% и самая высокая была в Ивано-Франковской области (2,7%). Среди умерших медиков преобладали женщины – 25 человек (63%) и лица в возрасте 50-69 лет (82,5%)», – уточнили в ЦОЗ.

Все пациенты из числа умерших имели положительный результат лабораторного исследования методом ПЦР на SARS-CoV-2. 794 человека были госпитализированы, 52% из них лечились в отделениях интенсивной терапии и находились на искусственной вентиляции легких или экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Средняя продолжительность от начала симптомов до смерти пациентов с COVID-19 составила 14 дней. С момента госпитализации в больницы до смерти – 9 дней.