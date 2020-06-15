Между Марьинкой и «ДНР»: Двое людей 4 дня живут в авто в буферной зоне

Водитель и пассажир уже 4-ро суток живут в буферной зоне между КПВВ «Марьинка» и «республиканским» КПП «Александровка» из-за отказа «ДНР» пропустить их домой, передает «Вільне радіо».

Еще 11 июня по разрешению штаба ООС два человека на легковом автомобиле пересекли КПВВ «Марьинка» в сторону неподконтрольной украинским властям территории Донетчины. Однако, как сообщил представитель Государственной пограничной службы Игорь Лизогуб, они до сих пор находятся перед контрольно-пропускным пунктом «ДНР».

«До сих пор два человека находятся перед блокпостом оккупантов, которые им упорно не позволяют проехать домой. Пограничники готовы обеспечить возврат этих граждан при необходимости на контролируемую территорию», – сказал Лизогуб.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, 10 июня представители «ЛНР» и «ДНР»не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.

11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль через КПВВ «Марьинка» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).

12 июня через КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» проследовали первые 5 человек, но представители «ЛНР» их не пропустили. Через КПВВ «Марьинка» из «ДНР» на подконтрольную территорию было перевезено тело – для захоронения, побольше разрешений на пересечение «ДНР» не давала.

13 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» на подконтрольную территорию проследовали 90 человек, в «ЛНР» прошло 30 человек. Через КПВВ «Марьинка» в сторону «ДНР» украинские пограничники пропустили одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ от «ДНР».

14 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» проследовали 75 человек, в «ЛНР» прошло 106 человек.

15 июня через КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники пропустили первую пятерку людей, но все они вернулись обратно («ЛНР» их не пропустила), через КПВВ «Марьинка» изза запрета «ДНР» не было желающих пересечь линию разграничения.

***

В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».