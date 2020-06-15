В ВОЗ рассказали, какие животные болеют COVID-19 и от каких может заразиться человек

Известны факты заражения коронавирусом собак, кошек и хорьков после их общения с человеком, который был инфицирован COVID-19. А в случае норок зафиксированы первые случаи заражения человека от животного. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

В ВОЗ подчеркивают, что COVID-19 передается от человека к человеку.

Но уже частично известно о животном происхождении вируса. «Нам уже многое известно о других вирусах из семейства коронавирусов, большинство из которых имеют животное происхождение. Вирус COVID-19 (также называемый SARS-CoV-2) – новый для человека. Какое животное могло быть источником COVID-19, пока не установлено, но этот вопрос изучается», – отметили в организации.

Известны факты получения положительных результатов тестирования на COVID-19 у собак и кошек (домашних кошек и тигров), находившихся в контакте с людьми, зараженными коронавирусной инфекцией. Кроме того, восприимчивыми к инфекции также являются хорьки.

«Экспериментальные исследования показали, что кошки и хорьки могут передавать вирус другим животным своего вида. Тем не менее, данных о том, что эти животные могут быть источником заражения человека и участвовать в распространении COVID-19, нет. COVID-19 передается преимущественно воздушно-капельным путем, т.е. через капли, которые выделяются из дыхательных путей больного, например, при кашле, чихании или разговоре», – пояснили в ВОЗ.

Также известно о фактах обнаружения вируса у норок, которые разводятся на зверофермах. Скорее всего, они заразились от работников звероферм. Описано несколько случаев заражения других людей от норок, инфицированных в результате контакта с больными людьми. «Это первые документально зафиксированные случаи передачи нового коронавируса от животного человеку», – дополнили в ВОЗ.

В этой связи в организации рекомендуют людям с COVID-19 или представителям групп риска ограничить контакты с домашними и другими животными. «При обращении с животными следует неукоснительно соблюдать основные правила гигиены. К ним относится мытье рук после прикосновения к животным, корму или расходным материалам, а также воздержание от поцелуев, облизывания или совместного употребления пищи с животным», – резюмировали во Всемирной организации здравоохранения.