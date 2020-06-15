200 спасателей, прибывших восстанавливать жилье на Донетчине, прошли обсервацию, – Кириленко

Спасатели, которые прибыли из разных регионов Украины для проведения восстановительных работ в прифронтовой зоне Донетчины, прежде прошли двухнедельную обсервацию. Об этом сегодня, 15 июня, рассказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что это 200 человек со всей территории Украины, из подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям той или иной области.

«Перед тем, как зайти на территорию области, двухнедельную обсервацию указанные лица прошли. Состояние их здоровья проверено до момента захода на объекты восстановления, которые у нас есть в графике по городам и поселкам вдоль линии разграничения. И состояние их здоровья периодически проверяется медработниками, поэтому этот вопрос также контролируется», – сообщил Кириленко.

Глава области добавил, что откомандированные сотрудники ГСЧС были допущены в регион только в условиях послабления карантина.

«Во время жесткого карантина, как бы остро ни стоял вопрос, они сюда не допускались», – заключил Кириленко.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области с 10 июня начинаются работы по восстановлению поврежденного обстрелами жилья с привлечением сил Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.