Жестокое убийство жителя Авдеевки: Обвиняемого сотрудника СБУ снова допустили к службе (Фото)

Сегодня, 15 июня, в Краматорском городском суде приступили к рассмотрению письменных доказательств в деле о похищении и убийстве с особой жестокостью мирного жителя Авдеевки Владимира Еремина. В преступлении обвиняется сотрудник Службы безопасности Украины майор Вадим Федорчук. Как передает корреспондент «Донецких новостей», сегодняшнее судебное заседание состоялось впервые с начала карантина.

Во время заседания коллегия судей под председательством судьи Ольги Кравченко установила последовательность, в которой решили рассматривать доказательную базу. Сначала изучению подлежат письменные доказательства (заявления, протоколы следственных действий и иные документы), затем допросят свидетелей, потом – потерпевших, и в самом конце – допрос обвиняемого.

Кроме того, 10 апреля закончился двухмесячный срок отстранения майора Федорчука от службы в СБУ, поэтому военная прокуратура подала ходатайство о повторном отстранении обвиняемого от работы в спецслужбе.

«Это едва ли не единственный случай в моей практике, когда человек, обвиняемый в таком жестоком преступлении, продолжает работать в специальной службе и до сих пор имеет доступ к оружию и государственной тайне», – отметил представитель потерпевших адвокат Валентин Рыбин.

В свою очередь, защитник Вадима Федорчука Павел Агапов считает, что оснований для удовлетворения ходатайства прокуратуры нет. «Табельное оружие у моего подзащитного изъято. По моему мнению, отстранение его от службы – это некоторое давление на обвиняемого для обеспечения негативных условий судебного процесса для него», – уверен Агапов.

Сам же Федорчук виновным себя не признает. Майор настаивает на том, что повторного отстранения от службы не заслуживает, ведь на все вызовы в суд являлся исправно. Кроме того, по словам сотрудника СБУ, во время отстранения от службы он не получал зарплату и указанные месяцы не засчитываются ему в выслугу лет.

«Я всегда на заседания являлся. Моя служба судебному процессу – не помеха. Я 3 года ни на кого из свидетелей не давил, зачем мне это сейчас? У меня есть жена и маленькие дети, которых нужно кормить. А мне прекратили все виды денежного обеспечения. Прошу не удовлетворять ходатайство прокурора, а оставить меня при исполнении и дать возможность выполнять свои обязанности», – озвучил аргументы в свою защиту Федорчук.

На это Валентин Рыбин ответил, что, пребывая на службе, обвиняемый сможет затягивать процесс и не будет являться на судебные заседания, поясняя свое отсутствие выполнением важного задания.«Его руководство его спрячет от судебного процесса. Срочные задачи или другие оперативные задания помогут ему избежать присутствия в суде. Поэтому я считаю, что Федорчука следует отстранить от службы», – настаивал Рыбин.

Он добавил, что военная прокуратура ведет переписку с СБУ, однако ответы руководства спецслужбы, по мнению адвоката, циничны и показывают лишь полную поддержку обвиняемому в жестоком убийстве сотруднику.

В свою очередь, представители военной прокуратуры предоставили на рассмотрение коллегии судей письменные доказательства, которые легли в основу обвинения. Обвинитель Савотеев подчеркнул, что доказательств против Федорчука достаточно.

Адвокат Валентин Рыбин предложил допросить в суде 15 свидетелей (потерпевших, свидетелей, среди которых есть в том числе работники полиции и следователи) вместо 21 человека, которых предлагала допросить прокуратура.

«С допроса родственников неверно начинать, потому что они не были свидетелями преступления. Это только для того, чтобы оттянуть время. Поэтому суду сначала нужно изучить письменные доказательства, а затем приступать к допросам», – считает Рыбин.

Посовещавшись, суд принял решение не отстранять обвиняемого Федорчука от службы. Основания будут известны позже.

Следующее заседание суда назначено на четверг, 18 июня и состоится в 9:30.

Как сообщалось ранее, тело 43-летнего жителя Авдеевки Владимира Еремина было обнаружено 10 марта 2017 года в лесополосе за 12 км от Авдеевки. Жертву замучили до смерти.

В совершении преступления подозревается сотрудник СБУ майор Вадим Федорчук. Свидетели убийства – военнослужащие одного из подразделений – пояснили, что они с данным сотрудником СБУ употребляли спиртное, после этого «занялись» розыском лиц, которые сбывают наркотические средства. По информации следствия, Федорчук на улице остановил первого встречного. Им оказался Владимир Еремин. Подозреваемый обвинил мужчину в торговле наркотиками и силой посадил в свой автомобиль. Военнослужащие его сопровождали. Авдеевца жестоко избили, применяли пытки, что привело к смерти мужчины.

Федорчуку вменяется п. 4 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. При этом суд избрал меру пресечения подозреваемому – содержание под стражей с возможностью внесения залога. Залог в размере 308,8 тыс. грн был внесен, и вскоре после задержания Федорчук был освобожден из-под стражи.

Свидетели-военнослужащие позже заявили, что якобы их показания «выбивались» недозволенными методами, с использованием насилия. Представители полиции и военной прокуратуры данный факт категорически отвергают.

13 января 2020 года в ходе очередного заседания в Краматорском городском суде коллегия судей взяла самоотвод, рассмотрение дела начали сначала.

На заседании в феврале 2020 года суд постановил отстранить Федорчука от службы в СБУ на 2 месяца.