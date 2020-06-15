КПВВ, налоги, расчеты, мобильная связь: О чем шла речь на заседании ТКГ по Донбассу

Сегодня, 15 июня, на продолжении заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе украинская делегация вновь инициировала проведение внеочередного заседания гуманитарной группы. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Сегодня обсуждались и подводились итоги работы социально-экономической группы.

«Украинская делегация подчеркнула необходимость полного возобновления действия украинского законодательства на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, возобновления систем налогообложения и расчетов в рамках украинского правового поля», – говорится в сообщении.

Кроме того, украинская делегация отметила необходимость проведения инвентаризации государственного и частного имущества на временно неподконтрольных правительству территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Речь идет о состоянии предприятий всех форм собственности, в том числе отделений банковских учреждений.

Также представители Украины настаивали на обеспечении украинскими операторами функционирования мобильной связи на этих территориях, подчеркнув, что речь идет прежде всего об удовлетворении гуманитарных потребностей. Крайне важным Украина считает водоснабжение потребителей Луганской области.

Украинская делегация отметила, что для Украины вопрос экологии является важным, и подтвердила готовность обсуждать эту проблематику в ходе последующих консультаций социально-экономической группы.

«В конце работы гуманитарной группы украинская сторона вновь инициировала проведение внеочередного заседания этой группы. Представитель ОБСЕ поддержал предложение Украины», – отметили в Офисе президента.

Специальный представитель председателя ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау призвала стороны продолжить работу над восстановлением пропуска граждан через линию разграничения.

«Сегодня обсуждали вопросы, связанные с поэтапным восстановлением работы имеющихся КПВВ во время ослабления ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. В связи с этим я призываю стороны продолжить совместную работу с целью восстановления бесперебойного пересечения линии соприкосновения гражданским населением», – говорится в ее заявлении по итогам заседания ТКГ.

«Участники заслушали доклад координатора ОБСЕ о работе мобильного оператора Vodafone и его долгах по электроэнергии, деятельности КП "Компания "Вода Донбасса", задолженности Украины по социальным обязательствам и восстановлении социально-экономических связей», – заявили по окончании заседания ТКГ в «МИД ДНР».

Там утверждают, что с украинской стороны «письменных предложений по-прежнему не поступало».

«Представитель ЛНР» в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила, что украинская сторона в рабочей группе по гуманитарным вопросам отсутствовала сегодня на заседании ТКГ.

«В рамках этой видеоконференции необходимо было обсудить с украинской стороной пропуск людей через линию разграничения. В частности, нас интересовал пропуск лиц, которые получат пенсионные и социальные выплаты на Украине, но украинская сторона проигнорировала данный вопрос», – цитируют Кобцеву местные интернет-ресурсы.