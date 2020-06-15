Яценюк: Если оправдают Януковича – будет оправдана и Россия

Сегодня, 15 июня, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк пришел под стены Апелляционного суда Киева в знак протеста против отмены приговора президенту Виктору Януковичу, сообщает пресс-служба политической силы.

В Апелляционном суде рассматривалась жалоба защиты бывшего президента на приговор суда первой инстанции. В 2019 году Оболонский суд признал Януковича виновным в государственной измене. Свидетельские показания, которые легли в основу приговора, в 2017 году давал и Яценюк.

«Сейчас так называемые адвокаты Януковича подали апелляционную жалобу. Думаю, что апелляционный суд может принять только одно решение – увеличить срок лишения свободы с 13 до 15 лет – именно это максимальный срок заключения за государственную измену, которую совершил Виктор Янукович», – сказал политик.

«Сегодня мы пришли защищать Украину, защищать правду о российской военной агрессии. Янукович вместе с Путиным – это два основные должностные лица, совершившие акт военной агрессии против Украины. Янукович должен сидеть. И странно, почему до сегодняшнего дня нет дела против Владимира Путина и против всего высшего российского руководства, которые публично признали, что именно они с помощью Януковича планировали захват украинской суверенной территории», – дополнил Яценюк.

На заседание суда политика не вызывали. Он надеется, что это стечение обстоятельств, а не спланированная акция «чтобы мы не пришли».

«Думаю, здесь вообще идет многоходовая игра. Оправдание Януковича, на которое надеется и он, и РФ, – это оправдание России. Вот где идет игра. Они думают: власть сменилась, повестку не прислали, в суд не придут. Не исключаю, что задействованы все внутри- и внешнеполитические инструменты для того, чтобы отменить приговор Януковичу», – подчеркнул Яценюк.

Кроме госизмены, Виктор Янукович фигурирует и в других уголовных процессах. В мае суд заочно арестовал бывшего гаранта по делу об узурпации власти. А чуть позже его заочно арестовали по делу о расстреле Майдана.