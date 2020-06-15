Половина «Слуг народа» – миллионеры, – Комитет избирателей Украины

153 народных депутата фракции «Слуга народа» являются миллионерами согласно поданных ими деклараций. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает Комитет избирателей Украины (КИУ).

«Всего во фракции 247 народных депутатов, таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства», – отмечается в сообщении.

Эксперты КИУ проанализировали данные деклараций народных депутатов, доступных на веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Среди ТОП-10 самых богатых депутатов «Слуги народа»:

Олег Воронько – задекларировал 123 млн грн;

Александр Сова – 79 млн грн;

Андрей Герус – 38 млн грн;

Роман Мулык – 24 млн грн;

Остап Шипайло – 22 млн грн;

Руслан Горбенко – 22 млн грн;

Александр Трухин – 21 млн грн;

Давид Арахамия – 21 млн грн;

Гео Лерос – 20 млн грн;

Артем Культенко – 19 млн грн.

Меньше всего средств среди депутатов «Слуги народа» задекларировали Сергей Колебошин (75 тыс. грн.), Елизавета Богуцкая (66 тыс.), Орест Саламаха (62 тыс.), Юлия Овчинникова (55 тыс.) и Анатолий Драбовский (16 тыс.).

«Вместе 247 народных депутатов «Слуги народа» задекларировали 1,1 млрд грн (90% средств – наличные)», – подытожили в КИУ.

Как уточнили в организации, при подсчете учитывались только денежные активы депутатов: наличные деньги и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались денежные активы, находящиеся в собственности жен, мужей депутатов и их совместные средства. Заемные средства также не учитывались. Средства, имеющиеся в валюте, при расчетах были переведены в гривневый эквивалент.