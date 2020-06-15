RU
Все новости

На Донетчине во время обыска случайно нашли похищенный БТР

15.06.20 19:09
БТР-70 / Фото из открытых источников
БТР-70 / Фото из открытых источников

На Донетчине во время обыска случайно нашли похищенный БТР

В Донецкой области одной из военной части вернут бронетранспортер, который с февраля 2015 года считался похищенным. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает Государственное бюро расследований.

В феврале 2015 года неустановленные военнослужащие одной из воинских частей передали гражданским лицам на ремонт поврежденную в ходе боевых действий боевую колесную плавающую машину БТР-70. При этом передача военного имущества не была документально оформлена.

В дальнейшем связь с гражданскими лицами, проводившими ремонт БТР, была потеряна, и боевую машину в воинскую часть не вернули.

12 июня 2020 года в ходе проведения санкционированных обысков на территории, где осуществляет свою деятельность одна из общественных организаций, следователи ГБР обнаружили и изъяли пропавший бронетранспортер.

После получения соответствующих выводов и экспертиз, бронетранспортер в отремонтированном состоянии будет возвращен в воинскую часть.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк