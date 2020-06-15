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Приведены в боевую готовность: В прифронтовой Луганщине нашли запрещенные мины

15.06.20 19:23
Обнаруженные мины ПМН-2 / Фото прокуратуры Луганской области
Обнаруженные мины ПМН-2 / Фото прокуратуры Луганской области

В Луганской области на территории заброшенного частного домовладения в поселке Голубовское (Попаснянский р-н) обнаружены 6 противопехотных фугасных мин нажимного действия ПМН-2. Такое вооружение запрещено к использованию международными договорами. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

По информации следствия, взрывные устройства установлены и приведены в боевую готовность примерно осенью 2019 года.

«Мины модели ПМН-2 производятся на территории Российской Федерации и поставляются на подконтрольную ей часть Луганской области. Средства поражения такого типа применяются представителями незаконных вооруженных формирований РФ для запугивания местного населения и осуществления вооруженной агрессии против Вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

В прокуратуре пояснили, что данное вооружение не имеет механизма самоликвидации, а потому его использование запрещено международными договорами, в частности ратифицированной Украиной Оттавской конвенцией 1997 года.

Полученные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства по ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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