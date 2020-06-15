На Донетчине изменился алгоритм тестирования на COVID-19

В Донецкой области для того, чтобы снизить нагрузку на ПЦР-лаборатории, введен новый алгоритм тестирования на COVID-19. Об этом сегодня, 15 июня, рассказал начальник отдела стратегического развития департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он сообщил, что всего за период пандемии в Донецкой области было проведено 9829 исследований ПЦР-образцов из всех лабораторий и Донецкой области, и города Киева.

«Алгоритм тестирования уже был пересмотрен соответствующими приказами МОЗ Украины и позволено проводить не только ПЦР-исследования, но и ИФА-исследования. Они позволяют установить, если человек остро переносит заболевание, или у него сформирован иммунитет. И это позволит нам при позитивных ИФА-исследованиях проводить ПЦР, а негативные ИФА-исследования позволят человеку дальше вести тот образ жизни, который он ведет, и в то же время снизить нагрузку на ПЦР-исследования», – пояснил Педенко.

Что касается категорий, которые подлежат обязательному тестированию, по словам представителя облздрава, в их составе пока изменений не было.

Александр Педенко также сообщил, что в соответствии с постановлением Кабинета министров относительно показателей, которые позволяют проводить меры ослабления карантина, первый показатель (инцидентность) в Донецкой области за прошлые 7 дней составил 5,35, второй показатель (загруженность коек) – 2,3, и третий показатель (охват тестированием) – составил 18,5. Согласно этим данным, область пока находится в «зеленой зоне» по ослаблению карантина.

Напомним, накануне за сутки 14 июня на Донетчине был зафиксирован антирекорд по заболеваемости коронавирусом – 42 новых случая, причем практически по всей территории области. Зафиксирована 7-я смерть: умерла 72-летняя женщина, которая имела ряд хронических заболеваний и бессимптомный COVID-19. Всего с начала карантина в Донецкой области подтверждены 334 случая COVID-19, из них: летальных случаев – 6; выздоровели – 143 человека; на лечении – 185 человек.