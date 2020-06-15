Неумолимый процесс угасания: В Горловке показали заброшенные супермаркеты (Фото)

Житель неподконтрольной украинской власти Головки, публикующийся в соцсетях под ником Егор Воронов, рассказал о закрывшихся в городе при «ДНР» супермаркетах.
Он назвал две основные проблемы экономического упадка в городе – расположение Горловки недалеко от линии фронта и непризнанность «ДНР». «Отсюда и экономическая обездвиженность. Отсюда и социальный кризис. Отсюда – неумолимый процесс энтропии, угасания и таяния», – характеризует Воронов ситуацию.
«Вышло так, что за эти 6 мировоенных лет крупные супермаркеты в Горловке не смогли выжить. Не то, чтобы город обмельчал, нет. Скорее, в нем уже нет такого количества состоятельных людей, которые бы делали покупки в крупных торговых "универмагах". Поэтому владельцам последних оказалось невыгодным поддерживать большие супермаркеты (на их место пришли торговые сети)», – продолжает блогер.
«Фуршет» возле автовокзала Горловки. Это был первый супермаркет, который «умер». 8 августа 2014 года в него пришлись прямые попадания артиллерии. Из торговых залов местные жители и представители незаконных вооруженных формирований «ДНР» начали вывозить продукты и товары.
«Фуршет» на площади им. Засядько, район «Универсама». Его облюбовали подростки. Об этом блогеру рассказала работница соседнего рынка: «Взломали двери, залезают внутрь и ломают там все, даже, может, что-то вытаскивают. Мы, работники рынка, пытались их гонять, но они в ответ ругаются. Какого возраста? Лет 12-14. А ведь от "Фуршета", от их трансформаторов питается весь рынок. Вдруг они что-то там поломают, и у нас тут полетят все холодильники?.. Что они там внутри делают – непонятно. Может, клей нюхают. А вдруг их там еще и привалит».
«АТБ». Долгое время в Горловке пустовали магазины торговой сети «АТБ». Потом в часть из них заехала торговая сеть «Импульс», но и она прекратила свое существование в январе 2017 года.
Сейчас почти все помещения бывшего «АТБ» заняли более мелкие магазины – «Первый республиканский супермаркет», «Аверс», «Лукошко», «Moloko».
Мощности супермаркета «Брусничка» в центре города заняла местная «Авоська»
Супермаркетам «Амстор» не повезло больше всего.
«В тот, что расположен возле ж/м "Солнечный" (по ул. Маршала Пересыпкина) в январе 2015 года попал снаряд и пробил крышу. Долгое время супермаркет пытались сохранить, но в январе 2019 года под весом снега его крыша провалилась окончательно. Уже в этом году здание "Амстора" начали демонтировать. Все, что уцелело из техники, оборудования и мебели вывезли отвечающие за ликвидацию структуры. Остальное... как говорят местные жители, начали "тащить" сами горловчане», – рассказывает Воронов.
«Амстору» в центре Горловки по проспекту Ленина повезло больше. «Он долгое время продолжал работать (худо-бедно, ужимаясь, но держался). В начале 2018 года под обновленным брендом "Амстор City" произошел перезапуск сети этих магазинов в ДНР (ленинского "Амстора" тоже). Но уже в феврале 2019 года единственный горловский "Амстор" закрылся», – продолжает блогер.
Сейчас этот торговый центр местные девочки-подростки используют под фотосессии, «ну, чтобы за их спиной был какой-то современный городской фон».
«Асфальтную площадку при входе облюбовали таксисты и желающие научиться водить машину (поэтому даже чистят место от разбитых осколков бутылок и из урн выносят мусор). Часто сюда заезжают велосипедисты и ребята на роликах. Однако этой весной (в марте или даже чуть раньше) какой-то молодой человек (условно назовем его так) лет 11-12 арматурой разбил один из стеклопакетов при входе. Магазин изнутри забаррикадировали полками, автовъезд заложили поддонами, а на стеклах появились объявления: "Внимание! Объект находится под видеонаблюдением и подключен к пульту сигнализации вневедомственной охраны. Проникновение или нанесение ущерба несет за собой уголовное наказание ст.164 УК ДНР"», – описывает горловчанин.
Самое печальное – местная остановка, где почти не осталось пластиковых панелей, а только железный остов.
Мощности гипермаркета «Эпицентр» заняла «республиканская» «Галактика». Это наиболее успешный магазин по местным меркам, который работает до сих пор.
«Что же касается бывшего супермаркета "Эко-маркет", напротив "Галактики", то он стоит заколочен. Никто туда не влезает, боясь, наверняка, охраны "Галактики"», – отмечает Воронов.