Неумолимый процесс угасания: В Горловке показали заброшенные супермаркеты (Фото)

Житель неподконтрольной украинской власти Головки, публикующийся в соцсетях под ником Егор Воронов, рассказал о закрывшихся в городе при «ДНР» супермаркетах.

Он назвал две основные проблемы экономического упадка в городе – расположение Горловки недалеко от линии фронта и непризнанность «ДНР». «Отсюда и экономическая обездвиженность. Отсюда и социальный кризис. Отсюда – неумолимый процесс энтропии, угасания и таяния», – характеризует Воронов ситуацию.

«Вышло так, что за эти 6 мировоенных лет крупные супермаркеты в Горловке не смогли выжить. Не то, чтобы город обмельчал, нет. Скорее, в нем уже нет такого количества состоятельных людей, которые бы делали покупки в крупных торговых "универмагах". Поэтому владельцам последних оказалось невыгодным поддерживать большие супермаркеты (на их место пришли торговые сети)», – продолжает блогер.

«Фуршет» возле автовокзала Горловки. Это был первый супермаркет, который «умер». 8 августа 2014 года в него пришлись прямые попадания артиллерии. Из торговых залов местные жители и представители незаконных вооруженных формирований «ДНР» начали вывозить продукты и товары.

«Фуршет» на площади им. Засядько, район «Универсама». Его облюбовали подростки. Об этом блогеру рассказала работница соседнего рынка: «Взломали двери, залезают внутрь и ломают там все, даже, может, что-то вытаскивают. Мы, работники рынка, пытались их гонять, но они в ответ ругаются. Какого возраста? Лет 12-14. А ведь от "Фуршета", от их трансформаторов питается весь рынок. Вдруг они что-то там поломают, и у нас тут полетят все холодильники?.. Что они там внутри делают – непонятно. Может, клей нюхают. А вдруг их там еще и привалит».

«Фуршет» на площади им. Засядько

«АТБ». Долгое время в Горловке пустовали магазины торговой сети «АТБ». Потом в часть из них заехала торговая сеть «Импульс», но и она прекратила свое существование в январе 2017 года.

Сейчас почти все помещения бывшего «АТБ» заняли более мелкие магазины – «Первый республиканский супермаркет», «Аверс», «Лукошко», «Moloko».

Мощности супермаркета «Брусничка» в центре города заняла местная «Авоська»

Супермаркетам «Амстор» не повезло больше всего.

«В тот, что расположен возле ж/м "Солнечный" (по ул. Маршала Пересыпкина) в январе 2015 года попал снаряд и пробил крышу. Долгое время супермаркет пытались сохранить, но в январе 2019 года под весом снега его крыша провалилась окончательно. Уже в этом году здание "Амстора" начали демонтировать. Все, что уцелело из техники, оборудования и мебели вывезли отвечающие за ликвидацию структуры. Остальное... как говорят местные жители, начали "тащить" сами горловчане», – рассказывает Воронов.

«Амстор» возле микрорайона «Солнечный»

«Амстору» в центре Горловки по проспекту Ленина повезло больше. «Он долгое время продолжал работать (худо-бедно, ужимаясь, но держался). В начале 2018 года под обновленным брендом "Амстор City" произошел перезапуск сети этих магазинов в ДНР (ленинского "Амстора" тоже). Но уже в феврале 2019 года единственный горловский "Амстор" закрылся», – продолжает блогер.

Сейчас этот торговый центр местные девочки-подростки используют под фотосессии, «ну, чтобы за их спиной был какой-то современный городской фон».

«Асфальтную площадку при входе облюбовали таксисты и желающие научиться водить машину (поэтому даже чистят место от разбитых осколков бутылок и из урн выносят мусор). Часто сюда заезжают велосипедисты и ребята на роликах. Однако этой весной (в марте или даже чуть раньше) какой-то молодой человек (условно назовем его так) лет 11-12 арматурой разбил один из стеклопакетов при входе. Магазин изнутри забаррикадировали полками, автовъезд заложили поддонами, а на стеклах появились объявления: "Внимание! Объект находится под видеонаблюдением и подключен к пульту сигнализации вневедомственной охраны. Проникновение или нанесение ущерба несет за собой уголовное наказание ст.164 УК ДНР"», – описывает горловчанин.

Самое печальное – местная остановка, где почти не осталось пластиковых панелей, а только железный остов.

«Амстор» на пр. Ленина

Мощности гипермаркета «Эпицентр» заняла «республиканская» «Галактика». Это наиболее успешный магазин по местным меркам, который работает до сих пор.

«Что же касается бывшего супермаркета "Эко-маркет", напротив "Галактики", то он стоит заколочен. Никто туда не влезает, боясь, наверняка, охраны "Галактики"», – отмечает Воронов.