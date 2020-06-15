Чистая фантастика: Нардеп о выборах осенью на неподконтрольном Донбассе

Проведение выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются украинским правительством, осенью 2020 года невозможно. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов в эфире телеканала «Украина 24».

Он отметил, что еще нет точного понимания, в каком виде вообще в Украине осенью состоятся местные выборы.

«Никто же не говорит о том, будут ли выборы там, где работают ВГА (военно-гражданские администрации – ред.), с учетом того, в каком виде у нас военная обстановка, боевая обстановка. Уже есть четкое разделение на гражданские функции, на военные, поэтому историю с ВГА уже пора заканчивать. Но проводить выборы или говорить о выборах в ОРДЛО – это чистая фантастика», – считает нардеп.

Муса Магомедов подчеркнул, что мировая практика говорит о том, что если даже с момента прекращения огня в течение полугода-года проводились выборы, это всегда давало очередную вспышку насилия.

«Поэтому здесь нужно точно говорить о том, чтобы с помощью международных партнеров договариваться о разведении войск на дальнейших участках, о том, чтобы вводить туда миротворческий контингент и только после этого говорить о каких-то выборах», – подытожил парламентарий.