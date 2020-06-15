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Позиции «ДНР» – в 800 метрах: В дачном поселке между КПВВ живут всего 3 пенсионера (Фото)

15.06.20 20:23
Дачный кооператив «Мрія» / Фото Евгения Каплина
Дачный кооператив «Мрія» / Фото Евгения Каплина

Дачный кооператив «Мрія» («Мечта») расположен непосредственно на линии разграничения – по трассе между украинским КПВВ «Новотроицкое» и «республиканским» КПП «Еленовка». В 800 метрах от дач – уже позиции «ДНР». Сейчас в кооперативе всего 3 жителя – переселенцы. Об этом в Facebook рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Нынешние поселенцы – семья из двух пенсионеров и одинокий мужчина-пенсионер.

В дачном кооперативе с 2014-го года отсутствует электроэнергия, «скорая помощь» сюда не приезжает. Газа на дачах не было и до войны.

После закрытия на карантин КПВВ жители кооператива фактически оказались отрезаны от населенных пунктов с инфраструктурой. По трассе между КПВВ перестали ездить автомобили, которые ранее подвозили дачников.

А ближайший населенный пункт с магазинами – поселок Новотроцкое (в 4,5 км). Сейчас пенсионерам добраться в него можно только пешком. «При условии, что людей пропустят через закрытый КПВВ», – уточняет Каплин.

Райцентр Волноваха с ближайшей больницей и отделениями банков расположен в 20-ти километрах от «Мрії».

Выживают местные жители кооператива благодаря натуральному хозяйству. Павел разводит коз. А семья Михаила и Татьяны ловят фазанов, которых здесь в последние годы, в связи с запретом охоты развелось очень много: у пары дома целая ферма с фазанами. Также выручает и огород, на нем жители дач садят все самое необходимое.

«Угнетает безлюдность и тишина. Тишина от отсутствия людей, а не обстрелов. Обстрелы у нас каждый день, а вот после закрытия КПВВ нет шума машин по трассе, кажется, что мы здесь в изоляции совсем одни», – говорит Татьяна.

«Стресс снимаю, делая поделки из подручных материалов», – проводит экскурсию по своему дачному домику женщина.

Фото Евгения Каплина
Фото Евгения Каплина
Фото Евгения Каплина
Фото Евгения Каплина
Фото Евгения Каплина
Фото Евгения Каплина
Фото Евгения Каплина

За 6 лет конфликта к людям в дачный кооператив не приезжала ни одна гуманитарная организация, кроме «Пролиски». В этот раз волонтеры доставили продукты и средства гигиены.

Фото Евгения Каплина
Фото Евгения Каплина
Фото Евгения Каплина
Фото Евгения Каплина
Фото Евгения Каплина
Фото Евгения Каплина
Фото Евгения Каплина
Фото Евгения Каплина
Фото Евгения Каплина
Фото Евгения Каплина

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