Позиции «ДНР» – в 800 метрах: В дачном поселке между КПВВ живут всего 3 пенсионера (Фото)

Дачный кооператив «Мрія» («Мечта») расположен непосредственно на линии разграничения – по трассе между украинским КПВВ «Новотроицкое» и «республиканским» КПП «Еленовка». В 800 метрах от дач – уже позиции «ДНР». Сейчас в кооперативе всего 3 жителя – переселенцы. Об этом в Facebook рассказал руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Нынешние поселенцы – семья из двух пенсионеров и одинокий мужчина-пенсионер.

В дачном кооперативе с 2014-го года отсутствует электроэнергия, «скорая помощь» сюда не приезжает. Газа на дачах не было и до войны.

После закрытия на карантин КПВВ жители кооператива фактически оказались отрезаны от населенных пунктов с инфраструктурой. По трассе между КПВВ перестали ездить автомобили, которые ранее подвозили дачников.

А ближайший населенный пункт с магазинами – поселок Новотроцкое (в 4,5 км). Сейчас пенсионерам добраться в него можно только пешком. «При условии, что людей пропустят через закрытый КПВВ», – уточняет Каплин.

Райцентр Волноваха с ближайшей больницей и отделениями банков расположен в 20-ти километрах от «Мрії».

Выживают местные жители кооператива благодаря натуральному хозяйству. Павел разводит коз. А семья Михаила и Татьяны ловят фазанов, которых здесь в последние годы, в связи с запретом охоты развелось очень много: у пары дома целая ферма с фазанами. Также выручает и огород, на нем жители дач садят все самое необходимое.

«Угнетает безлюдность и тишина. Тишина от отсутствия людей, а не обстрелов. Обстрелы у нас каждый день, а вот после закрытия КПВВ нет шума машин по трассе, кажется, что мы здесь в изоляции совсем одни», – говорит Татьяна.

«Стресс снимаю, делая поделки из подручных материалов», – проводит экскурсию по своему дачному домику женщина.

Фото Евгения Каплина

За 6 лет конфликта к людям в дачный кооператив не приезжала ни одна гуманитарная организация, кроме «Пролиски». В этот раз волонтеры доставили продукты и средства гигиены.