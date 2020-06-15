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В «ЛНР» на 13,5 лет тюрьмы «приговорили» жителя Бердянска

15.06.20 20:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ЛНР» жителя Бердянска (Запорожская обл.) «верховный суд» «приговорил» к 13,5 годам лишения свободы по обвинению в сотрудничестве со Службой безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ЛНР».

Как уверяют в «ЛНР», конце мая-начале июня 2018 года мужчина приехал в «республику» якобы для сбора и передачи информации сотрудникам СБУ.

«Приступив к исполнению поставленных сотрудником СБУ заданий, незаконно используя специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации, стал осуществлять сбор и передачу сведений о лицах, которые проходят службу в правоохранительных органах ЛНР с целью использования указанных сведений иностранной разведкой против безопасности республики», – утверждают в «генпрокуратуре ЛНР».

«Суд» назначил ему наказание в виде 13 лет и шести месяцев лишения свободы с конфискацией имущества. При этом, как именно у жителя Бердянска собираются конфисковывать имущество в «ЛНР», не уточняется.

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