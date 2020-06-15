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Самим ехать в Россию: Для «ДНР» определили правила голосования за Конституцию РФ

15.06.20 20:52
Рядом с «мэрией» Горловки / Фото из соцсетей
Рядом с «мэрией» Горловки / Фото из соцсетей

Жители «ДНР», которые имеют российские паспорта, могут принять участи в голосовании по изменениям в Конституцию РФ. Но для этого им самостоятельно нужно выехать в Россию. Об этом сегодня, 15 июня, сообщает «центризбирком ДНР».

Отмечается, что голосование пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. «Для участия в голосовании необходимо добраться самостоятельно с 8 до 20 часов по московскому времени», – подчеркивает «ЦИК».

Для голосующих из «ДНР» в России определили 12 избирательных участков в Ростовской области в городах Гуково, Новошахтинск, Таганрог, Шахты и др.

«Основанием для включения жителей ДНР, имеющих российское гражданство и желающих проголосовать, является наличие паспорта гражданина РФ и заявление, поданное лично на одном из избирательных участков», – резюмируется в сообщении.

Как ранее сообщал «глава ДНР» Денис Пушилин, на период карантина у «ДНР» с Россией «достаточно жесткий пропускной режим». Но в «республике» прорабатывают вариант смягчения пересечения «границы» с Россией.

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