Адвокаты Януковича напоминают политтехнологов «с ФСБшными погонами», – Яценюк (Видео)

Адвокаты Виктора Януковича больше напоминают российских политтехнологов «с ФСБшными погонами». Такое мнение сегодня, 15 июня, высказал лидер партии «Народный фронт», премьер-министр Украины 2014-2016 гг. Арсений Яценюк, который выступает свидетелем по делу о госизмене Януковича.

«Их цель только одна – ни слова о праве и о правде, никаких доказательств и фактов, исключительно ложь и их интерпретация событий», – сказал Яценюк в перерыве заседания Апелляционного суда Киева по рассмотрению иска стороны защиты бывшего президента.

«Отмазать Януковича и Путина – вот задача адвокатов на этом апелляционном суде. По крайней мере, хотя бы создать медийную картинку, что Янукович с Путиным – это два человека, которые сохранили территориальную целостность Украины», – продолжил Яценюк.

Он отметил, что адвокаты постоянно повторяют одни и те же вопросы с пророссийской риторикой «исключительно для того, чтобы они могли рассказать свою версию лжи».

Политик привел примеры, что в вопросах адвокатов звучат такие фразы как «так называемая агрессия», «так называемая революция», и этим они нарушают закон Украины. «У нас в нормах закона определена Революция Достоинства, российская агрессия, у нас в норме закона определена оккупация Россией территории Украины. Если адвокат нарушает закон, этих адвокатов в шею надо гнать. Пусть в России выступают. Это вообще ответственность дисциплинарной комиссии адвокатуры», – резюмировал он.