В Мариуполе появился мурал, посвященный проблеме домашнего насилия (Фото)

В Мариуполе известный украинский муралист Александр Корбан создал стенопись – «Навстречу счастью». Мурал создан по заказу Фонда народонаселения ООН (UNFPA) в Украине, сообщает пресс-служба организации.

«Героиня мурала является олицетворением всех женщин, которые смогли разорвать круг насилия и начать новую жизнь. Изображенная женщина с надеждой и легкой улыбкой смотрит в будущее. Птичка, которая вылетела из клетки, символизирует душевное состояние героини – она вырвалась из ситуации домашнего насилия. Мерцающие фигуры на фоне сливаются в одну сказочную картину и означают, что мир женщины стал светлым и радостным – впереди ее ждет счастье», – объяснили концепцию мурала в UNFPA в Украине.

Вдохновили на такую идею слова одной из женщин, которая получила помощь в одном из приютов UNFPA в Украине: «Что я могу посоветовать женщинам, оказавшимся в подобных ситуациях? Не бояться. Поверить в себя. И идти дальше».

Мурал в Мариуполе городе стал третьей работой, созданной в рамках информационной кампании «Разорви круг». Первые два появились в Николаеве и Лисичанске (Луганская обл.) в 2019 году.

В рамках программы UNFPA по противодействию и предотвращению домашнего насилия в Мариуполе был создан приют, дневной центр и два пункта неотложной медицинской помощи пострадавшим от домашнего и гендерно обусловленного насилия, а также две специализированные мобильные группы полиции «Полина».