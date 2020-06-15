Все уезжают: На Донетчине умирает шахтерский Украинск (Видео)

Городу Украинску (Донецкая обл.) – более полувека. Десятки тысяч людей приехали сюда сначала строить шахту, затем – развивать город. Здесь была рекордная рождаемость по всей стране. А уголь добывали больше всего в области. Горняки и сейчас готовы выдавать до миллиона тонн угля на-гора. Но теперь город умирает, передает телеканал «Украина».

Сегодня в прифронтовой Украинск не ездит транспорт, добраться сюда можно разве что транзитом. Обойти городок можно пешком минут полчаса. Центральная площадь, автобусный и железнодорожный вокзал, больница – здесь ничего этого нет. Есть амбулатория, горсовет, две школы. В доме творчества до войны занимались 300 детей, теперь 220. Есть библиотека, но сюда редко кто ходит – почти год ничего нового не завозят.

В библиотеке есть краеведческий уголок. Здесь собраны вырезки из газет разных времен. В статьях, которым уже десятки лет, – рассказы об успешном промышленном городе.

Свое детство часто вспоминает и заведующая библиотеки Елена Паламарчук. Она родилась в Украинске и запомнила его зеленым, цветущим, чистым, очень уютным. «Мне очень нравилось, что у нас нет этой суеты. И мы слышим пение птиц, а работу автомобилей – не так часто», – говорит женщина.

Сейчас все не так. В городе ощутима пустота и безысходность. Из 20 тысяч жителей ныне остались – 11 тысяч. Когда-то здесь была и шахта, и обогатительная фабрика – все государственное. В «лихие» девяностые они спасали всех, кто хотел работать.

Владимир Сухоруков устроился на шахту «Украина» в 1993 году. «Шахта была процветающей. Хоть было и трудно. В те годы 8 лав работало. Было не менее десяти бригад на шахте. Комбайны были, БВР был, все было», – вспоминает бригадир проходческого бригады.

Но за 10 лет цветущая шахта «Украина» стала убыточной. Зарплату задерживали, люди увольнялись. Бросали свои квартиры и уезжали навсегда.

В 2006 году местные власти решили привлекать новых жителей дешевым, и уже почти бесплатным жильем – раздавали неприватизированное. Было по 200 желающих в месяц. И ордер обходился в несколько гривен.

За этим квадратными метрами приехала и Наталья Дудковская, которая в Херсоне осталась без жилья с маленьким ребенком. Квартирами в Украинске не перебирала и сразу переехала. «У меня солнечная сторона, два окна. Зимой, когда светит солнце, – я даже выключаю конвекторы. У меня здесь очень тепло», – рассказывает Наталья.

Но сейчас все равно треть жилого фонда пустеет. С началом войны выехало еще больше людей.

«У нас дома пустеют. Поумирали люди – пустые квартиры стоят. И рушится все. Вот нас в доме 5-6 жильцов. Ну, шестой так, наездами», – поясняет Людмила Маско.

Предпринимателей в городе немного – в год дают 3 млн грн налогов в бюджет, вместе с арендой земли. Виктор Ниманихин здесь держит швейный цех, взял на работу местных. «Все работники нашего предприятия – это местные жители из города Украинск или близлежащих населенных пунктов. У нас 9 работников, получают неплохую заработную плату, наполняют местный бюджет», – говорит предприниматель.

На шахте сейчас работает тысяча человек. А могут принять втрое больше. На предприятии говорят, что если шахта и фабрика заработают на полную – город оживет. О второй шахте придется забыть. Ее остановили сразу после приватизации.

Горняки даже готовы запустить новую лаву. Но кому она нужна, вместе с украинским углем и людьми?

«Был заключен договор с поставкой российской электроэнергии. Т.е. бросить наш народ на произвол судьбы, а помогать стране-агрессору – это неправильно. Думаю, до миллиона тонн угля наша шахта "Украина" способна давать угля в год», – комментирует директор шахты «Украина» Сергей Вахула.

«Перспектива развития шахты и даст нам право, чтобы шахта "Украина" стала самостоятельным юридическим лицом. Тогда и город может возродиться. Если в город поступит 20 миллионов и их правильно рассчитать, правильно инвестировать, то город может выжить», – считает председатель бюджетной комиссии Украинского городского совета Виктория Вольская.

Пока же большинство налогов уходят в бюджет Селидово. В Украинске остается меньшая часть. И почти никакого внимания городку. Поэтому каждую неделю здесь пустеет еще одна квартира, в которую никогда никто не вернется.