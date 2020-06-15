Переплыл пруд: Из «ДНР» бежал «обменянный» Пастухов, ранее осужденный за убийство полковника СБУ

Житель Марьинки Сергей Пастухов был приговорен в Украине к 12 годам лишения свободы за убийство полковника СБУ Александра Хараберюша. Затем он был передан представителям «ДНР» в ходе обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года. Все последующее время находился в «республике».

Но на днях Пастухов переплыл пруд в районе неподконтрольного украинской власти поселка Александровка (недалеко от Марьинки). Так он оказался на подконтрольной Украине территории, но при этом фактически незаконно пересек линию разграничения.

На противоположном берегу мужчину задержали правоохранители и направили в Кураховский районный отдел полиции. На данный момент он находится в следственном изоляторе в Мариуполе.

Что послужило причиной такого поступка Пастухова – пока не известно.

Но сегодня, 15 июня, «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова заявила, что якобы Пастухов был задержан незаконно, что он просто купался в пруду.

«15 июня мне стало известно о задержании военнослужащими ВСУ участника обмена 29 декабря 2019 года Сергея Пастухова 1982 года рождения», – подтвердила Морозова.

Напомним, что полковника контрразведки СБУ Александра Хараберюша, который погиб в 2017 году Мариуполе, взорвала женщина-диверсант Юлия Прасолова. Она была задержана в Одессе 31 октября 2017 года при попытке оформить биометрический паспорт. Позже Ильичевский районный суд Мариуполя (Донецкая обл.) приговорил ее к 12 годам лишения свободы.

26 декабря 2019 года Ильичевским районным судом Мариуполя также к 12 годам лишения свободы были приговорены еще двое участников убийства – пенсионер Эдуард Бондаренко, который жил в селе Георгиевка Марьинского района, и Сергей Пастухов – житель Марьинки, ранее трижды судимый за грабеж, за незаконные операции с металлоломом и кражи.

Пастухов хранил взрывчатку, переданную ему представителем «ДНР». В середине марта 2017 года он передал эту посылку в Мариуполе Юлии Прасоловой. Бондаренко собрал составные части посылки в единый взрывчатый предмет, который Прасолова заложила под авто полковника СБУ.

Все три участника убийства после приговора были освобождены в рамках обмена пленными и переданы в «ДНР».