Остались ночевать под навесом: Как прошло 15 июня на КПВВ Донбасса

Сегодня на ночь на остановке КПВВ «Марьинка» под навесом остались ночевать 8 человек, в том числе и ребенок. Все они ждут открытия линии разграничения. Об этом сегодня, 15 июня, в вечернем итоговом сообщении отмечает БФ «Право на захист» («Право на защиту»).

КПВВ «Марьинка». В течение дня ни один человек, ни одно транспортное средство не пытались пресечь линию разграничения.

Автомобиль с двумя гражданами из Курахово, которые пересекли КПВВ «Марьинка» в направлении «ДНР» еще 11 июня 2020, до сих пор находятся у «республиканского» блокпоста. «Информации о состоянии их здоровья нет», – дополнили правозащитники.

На остановке возле КПВВ на ночь остаются 8 человек, среди них 13-летний ребенок.

Возле палатки спасателей продолжают жить пожилые супруги на собственном авто, еще два мужчины расположились неподалеку пункта пропуска. 9 человек заявили о потребности в продуктах питания.

КПВВ «Станица Луганская». КПВВ открылся вовремя. Линию разграничения через него пытались пересечь 5 человек. Украинские пограничники их пропустили, но представители «ЛНР» пересечь свой контрольно-пропускной пункт не разрешили.

КПВВ «Гнутово» – работает по летнему графику с 6:00 в режиме карантина. Пропуск лиц через линию разграничения осуществляется только при чрезвычайных обстоятельствах при наличии подтверждающих документов и разрешения штаба ООС

КПВВ «Майорское» – начал работу вовремя, в 06:00.

5 человек пытались пересечь линию разграничения. У одного из них не было ни разрешения от штаба ООС, ни социально-гуманитарных оснований (все имеют прописку в «ДНР», хотели попасть домой). После проведения разъяснительной работы они добровольно вернулись на подконтрольную территорию.

«Женщину, которая с 10 июня ночевала на остановке возле модуля со стороны подконтрольной территории забрали в Бахмут, где ее поселят в транзитный центр. Там она будет ждать открытия КПВВ», – уточнили в «Право на защиту».

По состоянию на 14:00 на КПВВ «Майорское» людей уже не было.

Представители миссии ОБСЕ хотели попасть через данный КПВВ на неподконтрольную территорию, но на «республиканском» КПП «Горловка» их не пропустили.

КПВВ «Новотроицкое» – работает в режиме карантина, по летнему времени с 6:00. С обеих сторон в период с 12 по 15 июня никого из граждан или транспортных средств на пересечение не было.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, 10 июня представители «ЛНР» и «ДНР»не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.

11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль через КПВВ «Марьинка» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).

12 июня через КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» проследовали первые 5 человек, но представители «ЛНР» их не пропустили. Через КПВВ «Марьинка» из «ДНР» на подконтрольную территорию было перевезено тело – для захоронения, больше разрешений на пересечение «ДНР» не давала.

13 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» на подконтрольную территорию проследовали 90 человек, в «ЛНР» прошло 30 человек. Через КПВВ «Марьинка» в сторону «ДНР» украинские пограничники пропустили одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ от «ДНР».

14 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» проследовали 75 человек, в «ЛНР» прошло 106 человек.

15 июня через КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники пропустили первую пятерку людей, но все они вернулись обратно («ЛНР» их не пропустила), через КПВВ «Марьинка» из-за запрета «ДНР» не было желающих пересечь линию разграничения.

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В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».