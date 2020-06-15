RU
Все новости

За выходные дни КПВВ «Станица Луганская» пересекли 300 человек, – «ЛНР»

15.06.20 22:44
Блокпост «ЛНР» в Станице Луганской
Блокпост «ЛНР» в Станице Луганской / Фото: facebook.com

За выходные дни, 13 и 14 июня, линию разграничения в районе КПВВ «Станица Луганская» в обои направлениях суммарно пересекли 300 человек. Об этом сегодня, 15 июня, сообщила представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева.

«В субботу и воскресенье, 13 и 14 числа июня, состоялся пропуск людей через линию разграничения по согласованным спискам. В общем количестве было пропущено 300 человек», – сказала она.

Она уточнила, что среди данных граждан – 55 школьников из «ЛНР», которые направлялись на подконтрольную Украине территорию для сдачи Внешнего независимого оценивания (ВНО).

Отметим, что по данным украинской стороны в течение 13 и 14 июня КПВВ «Станица Луганская» в обе стороны пересек 301 человек:

  • 13 июня из «ЛНР» на подконтрольную территорию проследовали 90 человек, в «ЛНР» прошло 30 человек.
  • 14 июня из «ЛНР» проследовали 75 человек, в «ЛНР» прошло 106 человек.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк