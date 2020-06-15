Спас шлем: В Днепре прооперировали раненого бойца из Покровска

Вчера, 14 июня, в Днепр из зоны ООС доставили раненного военнослужащего. Врачи провели операцию, изъяли осколки и сохранили ему зрение, передает «АрмияInform».

20-летний Евгений – родом из Покровска, он впервые увидел, что такое война в 14 лет, в 2014-м. И именно тогда юноша решил, что как только исполнится 18 лет, обязательно пойдет защищать страну. Так и произошло. Евгений уже более 9 месяцев воюет на передовых позициях.

13 июня позицию, где он нес службу, накрыло минами. Солдат получил черепно-мозговую травму, осколочные ранения, контузии.

«Во время обстрела мы делали то, что должны: каждый из бойцов держал свой сектор обороны. Я передвигался по окопу, и в какой-то момент меня зацепило. Вероятно, это был ВОГ или еще что. Сначала на ранение не обратил внимания, ведь было не до того. После обстрела продолжил нести службу. Однако через некоторое время был вынужден обратиться за медицинской помощью. Хочу поблагодарить всех, кто был рядом в трудную минуту – боевым побратимам, медикам, неравнодушным людям. Ничего страшного не произошло: поправлюсь, вернусь в свое родное подразделения и продолжу служить Украине», – рассказал солдат.

Евгению оказали медицинскую помощь и сейчас он идет на поправку.

«Мы не видим угрозы для жизни, но есть проблемы, связанные с контузией. Он очень плохо слышит на одно ухо, и здесь процесс восстановления будет длиться годами. Врачи-офтальмологи также уверяют, что зрение пациенту удастся сохранить. Во время вражеского обстрела парень был в бронежилете, шлеме и тактических очках. Шлем от ударной волны слетел с головы бойца, но спас ему жизнь. Кстати, очень часто мы наблюдаем, что военная защитная амуниция спасает наших воинов», – отметил Сергей Рыженко, главный врач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова.

По словам врачей, через несколько дней Евгения переведут в военный госпиталь, где будет проходить дальнейшее лечение.