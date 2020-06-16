Коронавирус в Донецкой области: Где выявили и у кого (Карта)

В течение суток 15 июня на Донетчине лабораторно подтверждены 4 новых случая коронавируса, 1 человек умер. Об этом сегодня, 16 июня, на своей странице в Facebook рассказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

По словам Кириленко, новые случаи зафиксированы:

в Славянске (16-летняя девушка),

Славянском районе (53-летний мужчина),

Бахмуте (71-летняя женщина),

Мариуполе (16-летний парень).

Все – из круга контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее.

В течение суток трое пациентов выздоровели.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 338 случаев COVID-19, их них: