Коронавирус в Донецкой области: Где выявили и у кого (Карта)

В течение суток 15 июня на Донетчине лабораторно подтверждены 4 новых случая коронавируса, 1 человек умер. Об этом сегодня, 16 июня, на своей странице в Facebook рассказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.
По словам Кириленко, новые случаи зафиксированы:
- в Славянске (16-летняя девушка),
- Славянском районе (53-летний мужчина),
- Бахмуте (71-летняя женщина),
- Мариуполе (16-летний парень).
Все – из круга контактных лиц, у которых наличие вируса было подтверждено ранее.
В течение суток трое пациентов выздоровели.
Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 338 случаев COVID-19, их них:
- летальных случаев – 7;
- выздоровели – 146 человека;
- на лечении – 184 человек.