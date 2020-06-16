В ОБСЕ рассказали о ранении мужчины в Зайцево

Мужчина получил ранение вследствие стрельбы в Зайцево (Донецкая обл.). Об этом говорится в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, обнародованном 15 июня.

«9 марта медперсонал станции "скорой медицинской помощи" в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) сообщил команде СММ, что тем утром из Зайцево к ним поступил 56-летний мужчина с пулевым ранением в области брюшной полости», – говорится в отчете.

12 июня наблюдатели Миссии разговаривали с женой пострадавшего, которая рассказала, что утром 9 марта ее муж получил ранение в области брюшной полости, когда они вместе находились на приусадебном участке их дома на ул. Полетаева, 140, менее чем в 1 км

от линии соприкосновения.

«По словам женщины, она услышала, как ее муж позвал на помощь и сказал, что у него сильная боль, после чего она помогла ему доползти до хозяйственной постройки и укрыться там. Она добавила, что ей пришлось отвезти мужа в определенное место, чтобы его забрала машина "скорой помощи", которая не приближалась к их дому по соображениям безопасности», – отметили в ОБСЕ.

9 марта жительница Горловки 50–59 лет сказала наблюдателям Миссии, что обстрел в Зайцево произошел утром того дня.