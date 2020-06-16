Это щит, разработка инженеров «ДНР»: В Донецке наблюдали оптическое явление (Фото)

В неподконтрольном украинскими властям Донецке местные жители наблюдали двойную радугу. Фотографиями люди делятся в соцсетях.

Природное оптическое явление в небе наблюдали из разных частей города вечером 15 июня.

«Класс, было красиво… Прям как знамение какое-то… Арочка прям… Самое хорошее, что произошло с нами в этом году», – пишут дончане.

«Это щит, разработка инженеров ДНР, от чипирования через 5G… Так вот почему "Водафон" не работает», – иронизируют жители Донецка.

Кадры опубликовала на своей странице в Facebook и местный фотограф Евгения Карпачева.

«Сначала я увидела небольшой кусочек радуги, у памятника Освободителям Донбасса, пошли в музыкальный парк и обнаружили второй край радуги. Стала фотографировать со всех сторон, радуга стала блекнуть и пропадать, небо краснеть от заката, решили идти домой, девятый час, пора как бы, но... Опять пошел дождь и вдруг, по всему небосводу, красному от заката, высветилась дугой такая радуга, что просто дух захватило. Народ выхватил телефоны и дружно начал снимать эту красоту. Никогда я еще не видела, чтобы радуга была на небе почти час. Когда мы уходили из парка, правый ее край еще светился над домами», – написала Карпачева.