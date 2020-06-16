В США потребовали от РФ прекратить агрессию на Донбассе

Россия должна прекратить свои агрессивные действия на Донбассе. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время общения с министрами иностранных дел стран ЕС, сообщает «Голос Америки».

Как рассказала пресс-секретарь Госдепа Морган Ортагюс, Соединенные Штаты и Европейский Союз решительно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. В ЕС тоже подчеркнули единство позиций США и ЕС в отношении Украины.

Кроме того, во время заседания стороны «отметили важность совместной приверженности демократическим ценностям, которая является оплотом противостояния попыткам России и Китая повредить демократическим ценностям».