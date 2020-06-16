Мы взаперти: Семья из Харькова 3 месяца не может выехать из неподконтрольного Донбасса

Семья из Харькова уже 3 месяца находится на неподконтрольной территории – без возможности попасть домой. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Муса Магомедов.

Нардеп опубликовал обращение к нему с просьбой в содействии выезда домой из неподконтрольной украинским властям части Донбасса.

«Я – гражданка Украины, прописка Харьков. Приехали с маленьким ребенком и мужем в ОРДЛО к отцу в реанимацию (в тяжелом состоянии) еще 12-го марта. О том, что выпустят с пропиской, я знала. Потом дали 2 дня – и больше никого уже не выпустили. Отца выписали, но нам вернуться домой никто не давал разрешения. И сейчас пишу во все инстанции, но ответа 0... Ждите до "особого распоряжения"», – привел Магомедов слова обратившейся к нему женщины.

У семьи была надежда на окончание карантина 24 апреля, потом 22 мая. «А тут еще и боевая готовность была. Очень страшно. Опускаются руки, мы взаперти уже 3 месяца… Все средства уже закончились... Мы хотим вернуться домой, в Харьков», – пишет харьковчанка.

Также она рассказывает, что месяц назад провела весь день на блокпосту незаконных вооруженных формирований, но ее так и не пропустили на подконтрольную территорию.

Напомним, что украинская сторона заявила о частичном открытии с 10 июня двух КПВВ – «Марьинка» (Донецкая обл.) и «Станица Луганская» (Луганская обл.) – сроком на 3 часа в день. Однако, 10 июня представители «ЛНР» и «ДНР» не пропустили никого из граждан, прибывших к украинским КПВВ.

11 июня украинские пограничники пропустили в сторону «ДНР» один автомобиль через КПВВ «Марьинка» (остался в «буферной» зоне), а в «Станице Луганской» – 5 человек (они вернулись обратно).

12 июня через КПВВ «Станица Луганская» в сторону «ЛНР» проследовали первые 5 человек, но представители «ЛНР» их не пропустили. Через КПВВ «Марьинка» из «ДНР» на подконтрольную территорию было перевезено тело – для захоронения, больше разрешений на пересечение «ДНР» не давала.

13 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» на подконтрольную территорию проследовали 90 человек, в «ЛНР» прошло 30 человек. Через КПВВ «Марьинка» в сторону «ДНР» украинские пограничники пропустили одного человека на автомобиле, который через несколько часов вернулся обратно, так как получил отказ от «ДНР».

14 июня через КПВВ «Станица Луганская»: из «ЛНР» проследовали 75 человек, в «ЛНР» прошло 106 человек.

15 июня через КПВВ «Станица Луганская» украинские пограничники пропустили первую пятерку людей, но все они вернулись обратно («ЛНР» их не пропустила), через КПВВ «Марьинка» из-за запрета «ДНР» не было желающих пересечь линию разграничения.

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В ночь с 11 на 12 июня на КПВВ «Марьинка» умер 59-летний житель Донецка, который ожидал открытия КПП «ДНР», чтобы вернуться домой. А 10 июня в очереди на КПВВ «Станица Луганская» (Луганская обл.) потерял сознание 47-летний мужчина, его забрала «скорая».