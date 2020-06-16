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COVID-19: За сутки в Украине заболели 666 человек

16.06.20 09:12
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 666 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 июня, в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 666 человек. Из них 52 ребенка и 63 медработника. Были госпитализированы 172 человека. Зафиксированы 11 летальных случаев. Выздоровели 275 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 32476 человек. Из них 2402 ребенка и 5600 медработников. В целом выздоровели 14528 человек. Летальных случаев 912», – сообщил глава Минздрава.

Министр также проинформировал, что за минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (139), Ровенской (104) и Волынской (61) областях.

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