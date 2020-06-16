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Из Славянска: В Константиновке лечат больных COVID-19 в тяжелом состоянии

16.06.20 09:43
Инфекционная больница в Константиновке / Скриншот видео
Инфекционная больница в Константиновке / Скриншот видео

В Славянске зарегистрированы 26 случаев заболевания COVID-19 за неделю. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 июня, сообщил на брифинге Славянский городской голова Вадим Лях.

По его словам, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Славянске выявлены 79 случаев заболевания COVID-19, 1 случай расценивается как вероятный, 6 пациентов проходят лечение в инфекционной больнице в Константиновке. За эту неделю, за период с 8 июня, были выявлены 26 заболевших.

Как рассказал мэр Славянска, среди госпитализированных в больницу Константиновки есть и больные в тяжелом состоянии. «Все – старше 60 лет и имеют сопутствующую патологию», – подчеркнул он.

Вадим Лях сообщил, что с начала введения карантинных мероприятий были обследованы 3 039 человек, в том числе методом ПЦР – 1126 человек, контактных – 521 человек, прибывших из-за рубежа – 265 человек.

«Показатель охвата ПЦР-обследованием составляет за неделю 166 на 100 тыс. человек, а по Донецкой области – 18,2 на 100 тыс. человек», – рассказал мэр Славянска.

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