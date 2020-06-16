ФК «Колос» – ФК «Шахтер»: Цифры и факты

В 26-м туре Премьер-лиги «Шахтер» одержал победу над «Колосом» со счетом 1:0. «Шахтер» сохранил отрыв в 16 очков от ближайшего преследователя за 6 туров до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

25 побед с Каштру. Для Луиша Каштру это 25-я победа в «Шахтере». 12 июня исполнился год с момента, как португалец стал главным тренером команды. На сегодня у него 37 матчей на посту наставника «горняков». Разумеется, цифра могла быть больше, если бы не ситуация с коронавирусом и смещение сроков сезона. Со счетом 1:0 «оранжево-черные» выиграли 4 раза («Десна», «Динамо», «Десна», «Колос»).

Мораес опережает график. Жуниор Мораес за «Шахтер» в УПЛ провел 50 матчей и стал автором 19 мячей в текущем чемпионате. Кстати, он забил «Колосу» во всех 3 встречах сезона (5 голов). В предстоящих турах нападающий может установить новый личный рекорд.

Последний рубеж. Трубин в 5-й игре за «Шахтер» в 3-й раз сохранил ворота на замке. До этого у него были сухие матчи с «Мариуполем» (4:0) и «Десной» (1:0). В отчетном поединке с «Колосом» он справился с 7 ударами. Выделяются 3 разноплановых сейва: после подачи со стандарта и удара Лысенко головой, дальнего выстрела Богданова и ногой на ближней штанге при выходе Антюха.

Итог матча. «Шахтер» чаще владел мячом (66% на 34%) и провел 32 позиционные атаки против 17 у соперника. Основная угроза чужим воротам шла с правого фланга и из центра. Так был забит и победный гол: началось все с отбора Сиприано в подкате в центральной зоне, а Марлос здорово отдал вразрез на Мораеса. «Колос» оказался впереди по контратакам (5/3) и ударам (13/10).

Сиприано – Коноплянка. В 4 из 5 матчей, когда Маркиньос Сиприано выходил в старте на позиции левого защитника, на этом же фланге в атаке действовал Евгений Коноплянка.