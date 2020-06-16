Сводка из зоны ООС за 15 июня: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 7 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В результате обстрелов со стороны НВФ 3-е украинских военных были ранены, 1 военнослужащий получил боевые травмы. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ вели обстрелы позиций Объединенных сил у Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник вел обстрелы украинских позиций:

вблизи Новоселовки Второй – из противотанковых ракетных комплексов;

неподалеку Павлополя – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

в пригороде Авдеевки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Каменки – из минометов калибром 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Орехово открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «ВСУ за минувшие сутки 3 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 40 единиц. Применялись минометы калибрами 82 и 120 мм, гранатометы. Обстрелам на горловском направлении подверглись районы поселков Доломитное и Зайцево, на мариупольском направлении – окрестности села Сосновское».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район поселка городского типа Донецкий. Огонь велся из вооружения БМП».