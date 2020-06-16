Степанов пояснил причину вспышек COVID-19 в Украине

Вспышки COVID-19 в отдельных населенных пунктах Украины связаны с пренебрежением рекомендациями Минздрава и проведением праздничных мероприятий с несоблюдением карантинных ограничений. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 июня, в ходе брифинга сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Мы связываем это, в том числе, с тем, что все мы перепутали смягчение карантинных мер с полной отменой всех ограничений, которые есть в стране. В том числе, полностью пренебрегаем рекомендациями Минздрава: соблюдение социальной дистанции, использование антисептиков, масок. Это первое. Во-вторых, мы видим определенные вспышки в отдельных населенных пунктах. В том числе, они связаны с проведением тех или иных праздников, опять же, с несоблюдением карантинных ограничений и так далее. Поэтому мы считаем, что одним из основных критериев снижения инфицирования и, следовательно, уменьшения количества заболевших, является соблюдение рекомендаций Минздрава», – сказал Степанов.

Напомним, за минувшие сутки COVID-19 заболели 666 человек. Согласно данным Минздрава, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 338 случаев заболевания коронавирусом, в Луганской – 60.