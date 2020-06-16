Метод ИФА: В Славянске сообщили, сколько провели обследований и что выявили

В Славянске проводятся обследования на COVID-19 методом иммуно-ферментного анализа (ИФА). Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 июня, сообщил на брифинге Славянский городской голова Вадим Лях.

9 июня на базе клинической лаборатории КНП «Городская клиническая больница Славянска» началось проведение обследования на коронавирусную инфекцию методом (ИФА). «На данный момент проведено 282 обследования, обследовано 279 единиц, выявлен 1 положительный. О чем мы говорим, что это положительный – это говорит о том, что человек переболел, и этим методом мы определили, что он у нас болел», – сообщил Вадим Лях.

Если такого человека обследовать методом ПЦР – результат будет отрицательным, то есть, человек не несет опасности, он считается выздоровевшим.

Мэр Славянска также уточнил, что среди новых выявленных случаев заболевания COVID-19 – 3 медработника. «На данный момент проводится клиническое расследование с целью изучения вероятного профессионального заражения», – сообщил городской голова.

Он добавил, что проводятся противоэпидемические мероприятия по контактным на ряде предприятий, в том числе в УТСЗН, горводоканале и др.

На сегодня в Славянске от пневмонии лечатся 14 человек, из них 5 – в стационаре. Всего за время карантина зарегистрированы 117 больных пневмонией, из них лечились в стационарах – 55, 62 – амбулаторно. Все обследованы методом ПЦР.