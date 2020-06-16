На Луганщине выявлены 60 заболевших коронавирусом (Карта)

За последние сутки в Луганской области выявлены 3 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Как сообщается, за последние сутки вирусологической лабораторией, методом ПЦР, на Луганщине выявлены 3 новых случая инфицирования COVID-19:

жительница Старобельского района заболела, находясь в самоизоляции после возвращения из РФ, госпитализирована в инфекционное отделение Старобельского РТМО;

жительница Меловского района, контактная по первому в районе случаю заболевания;

житель Беловодского района, обследован в конце периода самоизоляции, после возвращения из РФ.

По состоянию на 16 июня исследован 491 подозрительный случай, в том числе 11 за минувшие сутки. Лечатся 13 человек, из них 4 человека госпитализированы в инфекционные отделения Старобельского РТМО и Рубежанской центральной городской больницы, 9 – амбулаторно. Всего в области зафиксированы 60 случаев, летальных случаев – 0.