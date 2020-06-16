Елену Зеленскую госпитализировали: Известен диагноз

Супруга президента Украины Елена Зеленская госпитализирована после заражения COVID-19. Об этом сообщает Офис главы государства в своем Telegram-канале.

«Жена президента Украины Елена Зеленская госпитализирована в больницу в Киеве. Как известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был выявлен коронавирус», – говорится в сообщении.

В Офисе президента также проинформировали, что первой леди уже поставлен диагноз.

«Сейчас диагноз Елены Зеленской: COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное», – сообщили на Банковой.

Отмечается, что супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.

В Офисе президента также сообщили, что проведенные 15 июня очередные ПЦР-тесты на COVID-19 у Владимира Зеленского и детей показали отрицательный результат.