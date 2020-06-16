За сутки в ВСУ выявили 6 случаев COVID-19

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зарегистрированы 6 новых случаев COVID-19. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает Командование Медицинских сил ВСУ.

«Из них 1 военнослужащий находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Состояние здоровья пациента удовлетворительное, получает необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 5 человек (Хмельницкая область – 1 военнослужащий, Винницкая область – 2 работника ВС Украины и Киевская область – 2 военнослужащих). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания», – сообщили военные медики.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в ВСУ COVID-19 болеют 143 человека. За время пандемии выздоровели 209 человек, летальных случаев – 4. На изоляции, в том числе самоизоляции, находится 541 человек. У 95 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.