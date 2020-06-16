5 смертей за сутки: В «ДНР» сообщили о ситуации с COVID-19

В «ДНР» за минувшие сутки зафиксировали 5 смертей от COVID-19. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 15 июня, выявлен 21 случай заболевания COVID-19. Один случай заболевания новой коронавирусной инфекцией выявлен у прибывшего из Российской Федерации. Другие положительные результаты исследования на новую коронавирусную инфекцию были выявлены у лиц, контактных с заболевшими ранее, среди них 9 медицинских работников. В настоящее время состояние пациентов удовлетворительное, всем оказывается необходимая медицинская помощь», – уверяют в «минздраве».

«Зарегистрированы 5 летальных случаев – мужчины в возрасте 74 и 60 лет, две женщины в возрасте 52 лет и одна – в возрасте 54 лет», – добавляют в «республике».

Всего по состоянию на 10:00 16 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 854: