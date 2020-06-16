Нужно ужесточить ответственность тех, кто должен находиться на самоизоляции, – Вадим Лях

В Славянске многие люди из числа контактных лиц с приехавшими из-за рубежа зараженными коронавирусом отказываются находиться на самоизоляции. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 июня, сообщил на брифинге Славянский городской голова Вадим Лях.

«Наблюдая ситуацию, которая происходит в городе, понимая, что сегодня стоит жаркая погода, и уже сегодня сталкивается наша полиция и эпидемиологи с некоторыми проблемами, решили, и я от себя лично, написать письмо на имя Ляшко (главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко – ред.) и Степанова (министр здравоохранения Максим Степанов – ред.)», – сообщил Лях.

Славянский городской голова считает необходимым внести законодательную инициативу об ужесточении ответственности людей, которые находятся на самоизоляции. «Что мы наблюдаем сегодня в городе – такая ситуация и по области, и по всей стране. Люди, которые приезжают из-за рубежа, подписывают документ, что они добровольно идут на самоизоляцию. Когда они приезжают, они становятся на учет. И полиция может применять к ним штрафные санкции, это дисциплинирует людей», – рассказал мэр Славянска.

Однако, по его словам, многие люди из числа контактных лиц отказываются подписывать такой документ. Соответственно, это усложняет работу полиции в плане контакта с ними и работы с ними. Если такого подписанного документа нет, человек может и не идти на самоизоляцию. Многие люди, контактировавшие с приехавшими из-за рубежа зараженными коронавирусом, выходят во двор, посещают различные учреждения. «И с ними работа очень усложнена. Я думаю, акцент надо смещать именно на работу с этой группой людей», – сообщил Лях.