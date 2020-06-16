Пытался убить полицейского: На Луганщине осудили квартирного вора

На Луганщине к 12 годам лишения свободы приговорили мужчину, совершившего покушение на умышленное убийство полицейского во время кражи. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Приговором Рубежанского городского суд Луганской области местный житель признан виновным в совершении оконченного покушения на кражу, соединенного с проникновением в жилище, совершенного повторно и покушения на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 185, ст. 348 УК Украины) и приговорен к 12 годам лишения свободы», – сообщили в прокуратуре.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в апреле 2019 года ранее неоднократно судимый мужчина тайно проник в квартиру в Северодонецке, откуда пытался похитить компьютерную технику.

Действия мужчины пресекли правоохранители. При попытке избежать задержания злоумышленник ударил ножом полицейского, чем нанес правоохранителю тяжкие, опасные для жизни телесные повреждения.

Свою вину в совершении преступления мужчина признал частично.

В прокуратуре также сообщили, что в настоящее время приговор суда не вступил в законную силу, поскольку идет срок апелляционного обжалования (30 дней со дня оглашения приговора).