Энергетики восстановили энергоснабжение всех населенных пунктов на Донетчине, обесточенных из-за непогоды

За время непогоды специалисты ДТЭК Донецкие электросети вернули свет жителям 50 населенных пунктов и запитали более 600 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает пресс-служба компании.

Аварийные отключения начались с субботы и продолжались до воскресенья включительно. Сотрудники энергокомпании работали круглосуточно, чтобы восстановить клиентам энергоснабжение как можно скорее.

«Наши сотрудники только за вчера (15 июня, – ред.) вернули свет жителям 9 населенных пунктов, пострадавших от непогоды, и подключили 95 трансформаторных подстанций. Продолжаем работать над заявками. Работа наших сотрудников – это залог нормальной жизни всей области, так было всегда, и особенно важно сейчас», – сообщил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

На сегодня, 16 июня, Гидрометцентр снова прогнозирует ухудшение погодных условий в регионе: грозы, местами град и шквальный ветер до 15-20 м/с. Это первый уровень опасности.

«Просим наших клиентов быть осторожными и соблюдать правила электробезопасности», – отмечают в компании.

В пресс-службе также напомнили, что информацию об отключениях можно проверить на сайте компании в разделе «Плановые и аварийные отключения».

«Если ваш адрес там есть – энергетики знают об отключении. Если вы не нашли свой адрес – оставьте сообщение на сайте компании в этом же разделе, либо звоните в колл-центр (0629) 450 473, (099/096) 4500473, или пишите в личные сообщения на странице ДТЭК Донецкие электросети в соцсети Facebook», – отмечают энергетики.