В Донецке пьяный водитель на легковом авто врезался в троллейбус (Фото)

В «ДНР» в период с 12 по 14 июня произошло 6 ДТП, в которых 8 человек получили травмы, и зарегистрированы 18 ДТП без пострадавших, в которых транспорт получил механические повреждения. Об этом сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

13 июня в Киевском районе Донецка 27-летний водитель автомобиля Renault Megane, по предварительным данным, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на автомобиль «ВАЗ-21041» и на троллейбус, которые стояли в попутном направлении.

После столкновения автомобиль «ВАЗ» в неуправляемом состоянии сместился вперед и совершил наезд на остановившийся впереди автомобиль Volkswgen Touareg. В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ-21041» получили телесные повреждения.

Всего за выходные, как уверяют в «ДНР», выявлены 552 нарушения ПДД, среди которых 46 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.